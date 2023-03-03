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Данилов: Лукашенко не простой, не думаю, что Путину удастся его "дожать"

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 10:03
Данилов: Лукашенко не простой, не думаю, что Путину удастся его
Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся "додавить" беларуского диктатора Александра Лукашенко и вынудить его принять непосредственное участие в войне против Украины. Об этом Данилов сказал в интервью РБК-Украина.

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"Лукашенко стал президентом страны в 1994 году после поста главы совхоза. И ни дня этой должности не оставлял. Не надо считать, что он так прост. Это многогранный человек", – отметил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, диктатор Беларуси понимает, чем для него может закончиться принятие нужных России решений, в частности прямое вступление в войну против Украины.

"Несмотря на то что Путин постоянно хочет его условно "изнасиловать", чтобы он принял те или иные нужные РФ решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться. И потому я не думаю, что Путину удастся его дожать. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы Путину это удалось", – ответил Данилов на вопрос о том, пытается ли Путин давить на Лукашенко, чтобы тот активно задействовал беларускую армию против Украины.

Читайте также: Данилов напомнил Путину о "военторгах" в Крыму – теперь они активно заработают в России

Наталія Медведєва
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война владимир путин беларусь александр лукашенко Алексей Данилов
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