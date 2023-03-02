Данилов напомнил Путину о "военторгах" в Крыму – теперь они активно заработают в России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил о словах российского диктатора Владимира Путина в начале российско-украинской войны в 2014 году, что в Крыму якобы нет российских военных, а форму и прочее "можно купить в любом военторге". В эфире телемарафона Данилов спрогнозировал, что теперь "военторги" заработают в РФ, в частности, в ближайшее время – на Кавказе.

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Комментируя сегодняшние события под Брянском и возможные дальнейшие подобные инциденты, Данилов отметил, что сеть военторгов очень развита на территории РФ, поэтому "мы будем видеть в ближайшее время большое разнообразие использования продукции военторгов".

"Увидите, это будет лавина, которую остановить будет невозможно <…> В ближайшее время военторг будет обязательно находиться на Кавказе. Филиалов военторгов там будет очень много: они будут в Чечне, Ичкерии, Дагестане, Ингушетии… И то, что Путин отменил визит где-то в те районы – это испуг от того, что там могли произойти действия, связанные с российскими военторгами", – сказал Данилов.

Он также выразил уверенность в том, что распад России неизбежен, и это произойдет "при нашей жизни".

Сегодня в российских пропагандистских СМИ распространили информацию о якобы "прорыве" украинской ДРГ в Брянской области. Сообщения пропагандистов противоречили друг другу.

"Русский добровольческий корпус" заявил, что это его бойцы пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные россияне с оружием в руках могут бороться с режимом".

В Генштабе ВСУ заявили, что Украина не причастна к "атаке ДРГ" в Брянской области РФ, и это местное сопротивление.

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Оксана Житнюк

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