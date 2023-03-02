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ГУР о "Брянских беспорядках": Не гражданская война, но начало освобождения РФ от режима

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 19:38
ГУР о
Андрей Юсов (Скриншот)

События 2 марта в селе Сушаны Брянской области РФ не являются началом гражданской войны, но подобные инциденты, вероятно, будут происходить на территории страны-оккупанта и дальше. Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Комментируя появление в украинской Википедии страницы под названием "Брянские беспорядки" (по состоянию на 19:00 она удалена. – ред.), в которой говорилось, что сегодняшний инцидент "известен как начало гражданской войны" в РФ, Юсов сказал, что это не гражданская война, но для тех россиян, которые участвовали в сегодняшних действиях, это начало освобождения собственной страны, искупления преступлений собственного государства и режима российского диктатора Владимира Путина.

"Будет ли это гражданской войной – не знаю. В конце концов, у нас нет такой задачи. У нас есть задача освободить нашу территорию. Так или иначе, это должно повлечь за собой трансформацию и демократизацию России, уничтожение режима Путина и привлечение преступников к ответственности", — сказал Юсов.

Отвечая на вопрос, что является правдой из озвученных россиянами версий, противоречивших друг другу, Юсов сказал: "Правда то, что Путин врет, как всегда. А все остальное – это такая правда, как вошь кашляет".

Он подчеркнул, что россияне, рассказывающие о боевых комарах, распятых мальчиках и других бессмыслицах, сегодня "не смогли собраться в кучу", поэтому говорили разные версии. Озвучивалась информация о расстрелянных автомобилях с семьями, о заложниках, детях и прочем.

Юсов заявил, что Россия – это "нестабильное образование", внутри которого есть множество сложных нерешенных вопросов, противоречий и конфликтов, в том числе межрегиональных, религиозных и других. Поэтому он считает, что сегодняшнее "восстание" определенных граждан РФ для свержения режима является закономерным развитием ситуации после вторжения РФ в Украину.

Представитель ГУР не стал отвечать на вопрос, на каких территориях России в дальнейшем возможны подобные инциденты.

"Учитывая то, что вся РФ в историческом контексте – это абсолютно искусственное образование, которое захватило много территорий и поработило много народов… Там, где тонко – там и порвется", — сказал Юсов.

  • Сегодня в российских пропагандистских СМИ распространили информацию о якобы "прорыве" украинской ДРГ в Брянской области. Сообщения пропагандистов противоречили друг другу.
  • "Русский добровольческий корпус" заявил: "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но в то же время спешно ушли и т.д. Все это ложь кремлевских пропагандистов. "Русский Добровольческий Корпус" пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные россияне с оружием в руках могут бороться с режимом".
  • В Генштабе ВСУ заявили, что Украина не причастна к "атаке ДРГ" в Брянской области РФ, и это местное сопротивление.

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Оксана Житнюк
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