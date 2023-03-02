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Украина не причастна к "атаке ДРГ" в Брянской области РФ, это местные партизаны – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 12:55
Украина не причастна к
Валерий Залужный (Фото: Генштаб ВСУ)

Украина не имеет никакого отношения к истории с "украинской ДРГ" в Брянской области России. Генштаб ВСУ и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвали это кремлевской провокацией.

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"История об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Тем временем партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан..." – написал Подоляк в Twitter.

В Генштабе в комментарии Бабелю отметили, что украинская армия ведет боевые действия только на территории Украины.

"Все происходящее на россии – это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в сети Интернет о событиях в Брянской области являются дерзкой московской провокацией", — отметили в Генштабе.

  • Сегодня в российских пропагандистских СМИ распространили информацию о якобы "прорыве" украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. Сообщения пропагандистов противоречат друг другу. Они писали, что в ближайшее время Путин проведет экстренное заседание Совбеза РФ. Однако спикер диктатора Песков опроверг эту информацию.
  • В Telegram-канале "Русский Добровольческий корпус" говорится: "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но в то же время спешно ушли и все такое. Все это ложь кремлевских пропагандистов. "Русский Добровольческий корпус" пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".
Вадим Ребрина
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