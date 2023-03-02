Кто такие Русский добровольческий корпус: что известно

В Брянской области произошел инцидент, ответственность за который взяли, представившиеся членами Русского добровольческого корпуса.

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Утром пропагандистские росСМИ сообщили об атаке "украинской ДРГ" в Брянской области России.

Генштаб ВСУ заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этой истории, и что там "действовали местные партизаны".

Одна из версий происходящего появилась на Telegram-канале "Русский добровольческий корпус" (РДК).

Было опубликовано видео, где вооруженные люди с желтыми повязками заявили, что "Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

В составе Интернационального легиона территориальной обороны Вооруженных Сил Украины якобы воюет подразделение под названием "Русский добровольческий корпус", сообщает MilitaryLand.

Информации, которая подтверждает, что Telegram-канал РДК и РДК из Интернационального легиона – одно и то же подразделение, нет.

По данным Youtube-канала pressing, РДК сформирован из российских эмигрантов с активной жизненной позицией, проживающих в Украине и других европейских странах. Они воюют по идеологическим причинам.

Издание Важные истории сообщило, что боец РДК подтвердил им, что РДК заходили на территорию Брянской области.

"Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший пограничник. Никаких заложников не брали", – заявил боец РДК на условиях анонимности.

По данным DW, РДК был сформирован был в августе 2022 года и мог выполнять задачи ротного уровня. У его участников право-консервативные взгляды.

По информации NYT, в РДК входят русские, чеченские, бурятские и прочие национальные группы.

Telegram-канал "Агентство" опознал в одном из людей на сегодняшних видео Дениса Никитина/Капустина (позывной White Rex), считающегося командиром РДК. В этом качестве он в декабре дал интервью Радио Свобода.

По данным "Агентства", Никитин организовывал турниры по смешанным единоборствам, участвовал в драках футбольных фанатов, основал бренд одежды White Rex. В 2017 году Никитин переехал в Киев и открыл клуб "Реконкиста", где организовывались международные турниры по рукопашным боям.

Сегодня в российских пропагандистских СМИ распространили информацию о якобы "прорыве" украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. Сообщения пропагандистов противоречат друг другу. Они писали, что в ближайшее время Путин проведет экстренное заседание Совбеза РФ. Однако спикер диктатора Песков опроверг эту информацию.

В Telegram-канале "Русский Добровольческий Корпус" говорится: "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но в то же время спешно ушли и все такое. Все это ложь кремлевских пропагандистов. Российский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Генштаб ВСУ заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этой истории, и что там "действовали местные партизаны".

В ГУР назвали инцидент с "атакой ДРГ" в Брянской области РФ "продолжением трансформации" страны-оккупанта.

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Наталія Медведєва

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