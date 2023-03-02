Разведка о "ДРГ" в Брянской области: Трансформация РФ, россияне воюют против режима Путина

В Главном управлении разведки Минобороны назвали инцидент с "атакой ДРГ" в Брянской области РФ "продолжением трансформации" страны-оккупанта. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Hromadske.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, сообщения о столкновениях в Брянской области — это продолжение трансформации РФ, ее очищение и освобождение от диктатуры Владимира Путина.

Он отметил, что в России на сегодняшний день существует большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов.

Юсов напомнил, о публичном заявлении "Русского Добровольческого корпуса", который взял на себя ответственность за столкновения.

"Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает. Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", — подчеркнул разведчик.

Сегодня в российских пропагандистских СМИ распространили информацию о якобы "прорыве" украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. Сообщения пропагандистов противоречат друг другу. Они писали, что в ближайшее время Путин проведет экстренное заседание Совбеза РФ. Однако спикер диктатора Песков опроверг эту информацию.

В Telegram-канале "Русский Добровольческий корпус" говорится: "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но в то же время спешно ушли и все такое. Все это ложь кремлевских пропагандистов. Российский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Читайте также: Украина не причастна к "атаке ДРГ" в Брянской области РФ, это местные партизаны — Генштаб

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.