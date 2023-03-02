ISW: Лукашенко поехал к Си Цзиньпину, чтобы Китай помешал РФ полностью поглотить Беларусь
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко поехал к главе КНР Си Цзиньпину, чтобы заручиться поддержкой Пекина на фоне попыток РФ поглотить его страну. Об этом сообщили в сводке Института изучений войны (ISW).
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Аналитики заявляют, что Лукашенко и Си подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу санкций против России путем направления китайской помощи в РФ через Беларусь.
Лукашенко заявил, что заинтересован в углублении сотрудничества с Китаем в области технологий, развития предприятий, модернизации предприятий Беларуси и торговле.
ISW отмечает, что Китай может тайно перебрасывать в Россию военную технику или товары двойного назначения через Беларусь.
Институт считает, что Лукашенко, вероятно, данными соглашениями намеревается поддерживать свои усилия по развитию влияния КНР в Беларуси, чтобы застраховаться от попыток России обеспечивать полный экономический контроль над Беларусью.
Лукашенко ранее выражал поддержку расширению экономического присутствия Китая в Беларуси в феврале 2021 года, когда активизировал свои усилия по отсрочке поглощения Беларуси Россией через Союзное государство, резюмировали в сводке.
- 20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
- 22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.
- Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.
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