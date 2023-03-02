ISW: Лукашенко поехал к Си Цзиньпину, чтобы Китай помешал РФ полностью поглотить Беларусь

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко поехал к главе КНР Си Цзиньпину, чтобы заручиться поддержкой Пекина на фоне попыток РФ поглотить его страну. Об этом сообщили в сводке Института изучений войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что Лукашенко и Си подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу санкций против России путем направления китайской помощи в РФ через Беларусь.

Лукашенко заявил, что заинтересован в углублении сотрудничества с Китаем в области технологий, развития предприятий, модернизации предприятий Беларуси и торговле.

ISW отмечает, что Китай может тайно перебрасывать в Россию военную технику или товары двойного назначения через Беларусь.

Институт считает, что Лукашенко, вероятно, данными соглашениями намеревается поддерживать свои усилия по развитию влияния КНР в Беларуси, чтобы застраховаться от попыток России обеспечивать полный экономический контроль над Беларусью.

Лукашенко ранее выражал поддержку расширению экономического присутствия Китая в Беларуси в феврале 2021 года, когда активизировал свои усилия по отсрочке поглощения Беларуси Россией через Союзное государство, резюмировали в сводке.

20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.

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Дмитро Гриниченко

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