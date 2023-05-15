Лукашенко не видели с 9 мая. Разведка: Есть информация, что у него проблемы со здоровьем
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что у них есть информация о проблемах со здоровьем у диктатора Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
По его словам, у разведки есть информация о проблемах со здоровьем у беларуского тирана.
"Детализировать в силу разных причин мы это не будем", — сказал Юсов, не раскрывая деталей.
Он отметил, что здоровье диктатора Владимира Путина для Украины и мира более интересно, чем Лукашенко.
"Но, безусловно, информация такая есть", — заявил разведчик.
С начала мая Лукашенко стал гораздо реже появляться на публике, 9 мая он приезжал на парад в Москве, однако после его окончания сразу вернулся в Минск, не дожидаясь окончания всех мероприятий в России.
Уже в столице Беларуси диктатор не стал выступать с традиционной речью на 9 мая.
Беларуские диссиденты из проекта Мотолько помоги заявили, что 13 мая Лукашенко посетил президентскую клинику в Дроздах — 14 мая он не появился на праздновании дня госфлага, герба и гимна, вместо него поздравление зачитывал премьер-министр Роман Головченко.
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