ЗСУ з Patriot за п'ять хвилин знищили три вертольоти й два літаки РФ у травні – речник ПС

Захисники із ЗРК Patriot знищили п'ять повітряних цілей окупантів над Брянською областю РФ у травні 2023 року, одну над Чорним морем згодом

Повітряні сили з зенітно-ракетного комплексу Patriot знищили три літаки та п'ять гелікоптерів окупантів над Брянською областю РФ у травні 2023 року та ще літак над Чорним морем згодом. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю виданню Новинарня.

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Журналіст зауважив, що 13 травня окупанти у Брянській області втратили як мінімум один винищувач Су-34 й один Су-35, два рідкісні вертольоти радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1, ще один Мі-8.

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних сил [Миколи Олещука]. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Я називаю це жартома "брянська різня", – заявив Ігнат.

Також речник ПС повідомив, що з Patriot над Чорним морем був збитий ще один Су-35, це трапилося "через деякий час" після подій у Брянській області.

"І після цього вони [росіяни] на деякий час перестали там літати, бо зрозуміли, що там небезпечно, можуть збити. Комплекс Patriot – це такі можливості!" – зауважив він.

3 липня в ролику від Міноборони з нагоди Дня зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ в одному з кадрів видно бік машини зі складу ЗРК Patriot зі збитими 13 травня цілями, коли відбувся "падіж" повітряної техніки в Брянській області РФ.

16 травня 2023-го з'явилася інформація, що адміністрація Стародубського округу Брянської області шукає тіло пілота екіпажу літака, що "розбився 13 травня" (говорили про Су-34), і просить місцевих жителів про допомогу.

Російське ТБ промовчало про падіння у Брянській області гелікоптерів та літаків МО РФ.

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