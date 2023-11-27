ВСУ из Patriot за пять минут уничтожили три вертолета и два самолета РФ в мае – спикер ВС

Защитники из ЗРК Patriot уничтожили пять воздушных целей оккупантов над Брянской областью РФ в мае 2023 года, одну над Черным морем впоследствии

ЗРК Patriot (Фото: АрмияInform)

Воздушные силы из зенитно-ракетного комплекса Patriot уничтожили три самолета и пять вертолетов оккупантов над Брянской областью РФ в мае 2023 года и самолет над Черным морем со временем. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью изданию Новинарня.

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Журналист отметил, что 13 мая оккупанты в Брянской области потеряли как минимум один истребитель Су-34 и один Су-35, два редких вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, еще один Ми-8.

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными силами [Николая Олещука]. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы. Я называю это в шутку "брянская резня", – заявил Игнат.

Также пресс-секретарь ВС сообщил, что из Patriot над Черным морем был сбит еще один Су-35, это произошло "некоторое время спустя" после событий в Брянской области.

"И после этого они [россияне] на какое-то время перестали там летать, потому что поняли, что там опасно, могут сбить. Комплекс Patriot – это такие возможности!" – заметил он.

3 июля в ролике от Минобороны по случаю Дня зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ в одном из кадров видна сторона машины из состава ЗРК Patriot со сбитыми 13 мая целями, когда произошел "падеж" воздушной техники в Брянской области РФ.

16 мая 2023-го появилась информация, что администрация Стародубского округа Брянской области ищет тело пилота экипажа "разбившегося 13 мая" самолета (говорили о Су-34) и просит местных жителей о помощи.

Российское ТВ умолчало о падении в Брянской области вертолетов и самолетов МО РФ.

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