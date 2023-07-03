В ролике от Минобороны по случаю Дня зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в одном из кадров виден бок машины из состава ЗРК Patriot со сбитыми целями 13 мая, когда произошел "падеж" воздушной техники в Брянской области РФ.

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13 мая 2023 года росСМИ сообщили, что Ми-8 и Су-34 "потерпели крушение" в Брянской области РФ. Российский Коммерсантъ писал, что все упавшие в Брянской области машины ("два Ми-8, Су-34 и Су-35") входили в одну авиагруппу, которая должна была нанести очередной ракетно-бомбовый удар по Черниговской области.

На машине украинского ЗРК через трафарет нарисованы 13.05.2023 три вертолета и один беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Какая дата за кулаком военного на скриншоте ниже, где изображены два боевых самолета врага, не разобрать.

14 мая представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что "там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять в целом, вероятно, нарвались на какие-то неприятности".

На момент инцидента оккупанты несколько недель безнаказанно наносили удары управляемыми авиабомбами по приграничной полосе в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. После 13 мая такие удары на многих направлениях сошли на нет.

16 мая 2023-го появилась информация, что администрация Стародубского округа Брянской области ищет тело пилота экипажа "разбившегося 13 мая самолета" (говорили о Су-34) и просит местных жителей о помощи.

Российское ТВ промолчало о падении в Брянской области вертолетов и самолетов МО РФ.

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