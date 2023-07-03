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Оператор ЗРК Patriot показал, что произошло 13 мая в Брянской области России – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 10:01
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В ролике от Минобороны по случаю Дня зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в одном из кадров виден бок машины из состава ЗРК Patriot со сбитыми целями 13 мая, когда произошел "падеж" воздушной техники в Брянской области РФ.

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13 мая 2023 года росСМИ сообщили, что Ми-8 и Су-34 "потерпели крушение" в Брянской области РФ. Российский Коммерсантъ писал, что все упавшие в Брянской области машины ("два Ми-8, Су-34 и Су-35") входили в одну авиагруппу, которая должна была нанести очередной ракетно-бомбовый удар по Черниговской области.

На машине украинского ЗРК через трафарет нарисованы 13.05.2023 три вертолета и один беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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Какая дата за кулаком военного на скриншоте ниже, где изображены два боевых самолета врага, не разобрать. 

14 мая представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что "там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять в целом, вероятно, нарвались на какие-то неприятности".

На момент инцидента оккупанты несколько недель безнаказанно наносили удары управляемыми авиабомбами по приграничной полосе в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. После 13 мая такие удары на многих направлениях сошли на нет.

  • 16 мая 2023-го появилась информация, что администрация Стародубского округа Брянской области ищет тело пилота экипажа "разбившегося 13 мая самолета" (говорили о Су-34) и просит местных жителей о помощи.
  • Российское ТВ промолчало о падении в Брянской области вертолетов и самолетов МО РФ.

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Евгений Пилипенко
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войнавертолетPatriotзркбрянская область
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