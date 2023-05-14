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К падению авиации в Брянской области причастна российская ПВО – спикер Воздушных сил

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 14:23
К падению авиации в Брянской области причастна российская ПВО – спикер Воздушных сил - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Представитель Воздушных сил ВСУ предполагает, что к падению авиации в Брянской области России в субботу была причастна российская противовоздушная оборона. Об этом он сказал в эфире единственного телемарафона в воскресенье.

"Россияне уже все прокомментировали, признали… Перефразирую просто, что происходило. Задействовались вертолеты, ударная авиационная группа совершала атаку Украины из Брянской области. Они это делают ежедневно. Осуществляли удары управляемыми авиабомбами. Там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять в целом, вероятно, нарвались на какие-то неприятности",- сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил сказа, что суббота стала черным днем для российской авиации.

"Они это признали, уже даже есть анализ, кто виноват, кого они собираются за это увольнять, наказывать за этот происходящий бардак. Приятно читать такие новости от врага", – добавил он.

Андрей Водяный
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брянская областьвойнаЮрий Игнат
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