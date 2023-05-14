К падению авиации в Брянской области причастна российская ПВО – спикер Воздушных сил

Представитель Воздушных сил ВСУ предполагает, что к падению авиации в Брянской области России в субботу была причастна российская противовоздушная оборона. Об этом он сказал в эфире единственного телемарафона в воскресенье.

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"Россияне уже все прокомментировали, признали… Перефразирую просто, что происходило. Задействовались вертолеты, ударная авиационная группа совершала атаку Украины из Брянской области. Они это делают ежедневно. Осуществляли удары управляемыми авиабомбами. Там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять в целом, вероятно, нарвались на какие-то неприятности",- сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил сказа, что суббота стала черным днем для российской авиации.

"Они это признали, уже даже есть анализ, кто виноват, кого они собираются за это увольнять, наказывать за этот происходящий бардак. Приятно читать такие новости от врага", – добавил он.

В субботу на территории Брянской области разбились несколько самолетов и вертолетов российской армии. Ни Генеральный штаб ВСУ, ни командование Воздушных сил в утренних сводках не сообщили, что к этому причастны украинские войска.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не атакует территорию России и не заинтересована в этом.

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