Российские вертолеты и самолеты, сбитые под Брянском, должны были бомбить Украину – росСМИ

Все воздушные суда, которые, по сообщениям российских СМИ, упали в Брянской области, – два вертолета Ми-8 и два истребителя Су-34 и Су-35 – входили в одну авиагруппу, которая должна была нанести ракетно-бомбовый удар по Черниговской области. Об этом пишет российское издание Коммерсантъ со ссылкой на источники.

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Издание пишет, что все цели в Брянской области могли быть сбиты практически одновременно: у границы с Украиной истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35; на окраине города Клинцы – два вертолета Ми-8 ВКС России. Их экипажи погибли. При этом власти региона подтвердили падение лишь одного вертолета.

По данным Коммерсанта, все перечисленные суда входили в одну авиагруппу — "истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты – их подстраховывать, чтобы, в том числе, подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника".

На аэродром не вернулись все четыре машины, их пилоты погибли, сообщает издание.

Сегодня российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на "экстренные службы" сообщило, что российские вертолет Ми-8 и истребитель Су-34 потерпели крушение в Брянской области РФ.

Прокремлевские Telegram-каналы распространили информацию, что якобы были сбиты два Ми-8 и два Су-34. Официально ни российская, ни украинская сторона эти данные не комментировали.

ТАСС опубликовало видео аварии вертолета Ми-8. Если замедлить ролик, видно, что спереди в вертолет влетает некий объект.

12 мая на территории временно оккупированного Крыма разбился российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

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