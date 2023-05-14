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Зеленский: Мы не атакуем Россию. У нас нет на это времени, сил и лишнего оружия

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 13:34
Зеленский: Мы не атакуем Россию. У нас нет на это времени, сил и лишнего оружия - Фото
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не атакует территорию России. и не заинтересована в этом Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Олафом Шольцом.

"Мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем наши законные земли. Мы в этом [ударах по России] не заинтересованы, у нас нет на это времени, нет сил и нет лишнего оружия", – сказал Зеленский.

Президент сказал, что Украина сосредоточена на подготовке к контрнаступлению для деоккупации "нашей всем миром признанной территории".

Вопрос к Зеленскому связан с публикацией газеты Washington Post, которая заявила, будто президент Украины "за закрытыми дверями" предлагал наносить удары по территории России и нефтепроводу "Дружба".

Со ссылкой на утечку данных Пентагона газета написала, что Зеленский в конце февраля на встрече с генералом Валерием Залужным якобы "выразил обеспокоенность" тем, что у Украины нет ракет большой дальности, способных достичь дислокации российских войск в России.

На другой встрече в конце января президент якобы предложил, чтобы Украина "провела удары по России", опрокинула свои сухопутные силы на территорию РФ и "заняла неуказанные российские пограничные города", чтобы получить рычаг давления на переговорах.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленскийвойна
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