У Буданова признали: ВСУ проводят операции на территории РФ. Цели — только военные объекты
Вооруженные Силы Украины проводят операции на территории России с "использованием различных средств". Об этом в интервью немецкой газете Bild сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
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По его словам, украинские воины проводят операции на территории РФ, но они очень сложны и требуют серьезной подготовки — россияне хорошо охраняют свои военные объекты.
"Наши цели – сугубо военные: объекты российских вооруженных сил, с которых осуществляются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат", — сказал разведчик.
Скибицкий также заявил, что в первые дни и недели полномасштабного вторжения России украинская разведка получала столько сообщений об оккупантах от людей, что союзники удивлялись, откуда у ГУР такие данные "в режиме реального времени".
- 16 декабря в ГУР сказали, что считают возможным новое наступление России с использованием резерва мобилизованных.
- 18 декабря там заявили, что Кремль трижды переносил начало вторжения.
- По мнению главнокомандующего ВСУ Залужного, россияне, скорее всего, начнут снова масштабно наступать в феврале. С ним согласен министр обороны.
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