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У Буданова признали: ВСУ проводят операции на территории РФ. Цели — только военные объекты

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 11:47
У Буданова признали: ВСУ проводят операции на территории РФ. Цели — только военные объекты - Фото
Пожар в российском Белгороде (Фото: ресурс оккупантов)

Вооруженные Силы Украины проводят операции на территории России с "использованием различных средств". Об этом в интервью немецкой газете Bild сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, украинские воины проводят операции на территории РФ, но они очень сложны и требуют серьезной подготовки — россияне хорошо охраняют свои военные объекты. 

"Наши цели – сугубо военные: объекты российских вооруженных сил, с которых осуществляются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат", — сказал разведчик.

Скибицкий также заявил, что в первые дни и недели полномасштабного вторжения России украинская разведка получала столько сообщений об оккупантах от людей, что союзники удивлялись, откуда у ГУР такие данные "в режиме реального времени". 

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Дмитро Гриниченко
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война разведка Вадим Скибицкий удары по России
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