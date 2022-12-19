У Буданова признали: ВСУ проводят операции на территории РФ. Цели — только военные объекты

Вооруженные Силы Украины проводят операции на территории России с "использованием различных средств". Об этом в интервью немецкой газете Bild сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, украинские воины проводят операции на территории РФ, но они очень сложны и требуют серьезной подготовки — россияне хорошо охраняют свои военные объекты.

"Наши цели – сугубо военные: объекты российских вооруженных сил, с которых осуществляются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат", — сказал разведчик.

Скибицкий также заявил, что в первые дни и недели полномасштабного вторжения России украинская разведка получала столько сообщений об оккупантах от людей, что союзники удивлялись, откуда у ГУР такие данные "в режиме реального времени".

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Дмитро Гриниченко

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