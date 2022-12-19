ГУР о партизанах: Союзники изумленно спрашивали, откуда у нас данные в реальном времени

В первые дни и недели полномасштабного вторжения России украинская разведка получала столько сообщений об оккупантах от людей, что союзники удивлялись, откуда у Главного управления разведки такие данные "в режиме реального времени". Об этом Bild рассказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

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"Мы получили так много подсказок, практически каждый украинец с телефоном сообщил, где сейчас дислоцируются российские солдаты", – сказал замглавы ГУР.

В то время союзники "с изумлением спрашивали, получаем ли мы данные о противнике в режиме реального времени, ведь в каждом селе мы могли точно показать, сколько российских солдат в каком доме", добавил Скибицкий.

Євген Пилипенко

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