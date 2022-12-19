ГУР о партизанах: Союзники изумленно спрашивали, откуда у нас данные в реальном времени
19.12.2022, 09:48
Пока еще живой российский оккупант на украинском поле (фото - ЕРА)
В первые дни и недели полномасштабного вторжения России украинская разведка получала столько сообщений об оккупантах от людей, что союзники удивлялись, откуда у Главного управления разведки такие данные "в режиме реального времени". Об этом Bild рассказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.
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"Мы получили так много подсказок, практически каждый украинец с телефоном сообщил, где сейчас дислоцируются российские солдаты", – сказал замглавы ГУР.
В то время союзники "с изумлением спрашивали, получаем ли мы данные о противнике в режиме реального времени, ведь в каждом селе мы могли точно показать, сколько российских солдат в каком доме", добавил Скибицкий.
- 16 декабря в ГУР сказали, что считают возможным новое наступление России с использованием резерва мобилизованных.
- 18 декабря там заявили, что Кремль трижды переносил начало вторжения.
- По мнению главнокомандующего ВСУ Залужного, россияне, скорее всего, начнут снова масштабно наступать в феврале. С ним согласен министр обороны.
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