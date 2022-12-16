ГУР: Новое наступление оккупантов возможно, но здоровье уже не то

В Главном управлении разведки Минобороны считают возможными новые наступательные действия России с использованием нового резерва мобилизованных. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Понятно, что проведенная в РФ не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые используются как пушечное мясо", – сказал он.

Однако, по словам Юсова, качество этого резерва – на низком уровне.

"Конечно, дальнейшие наступательные действия, использование нового резерва мобилизованных возможны, но здоровье российской армии за девять месяцев войны с технологической, морально-психологической точки зрения – уже не то. Если российский диктатор будет принимать подобные решения, тем хуже ему, но риск такой остается ", – сказал представитель ГУР.

По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного россияне, скорее всего, начнут наступать в феврале, в лучшем случае – в марте, в самом худшем – в конце января.

С ним согласен министр обороны Алексей Резников.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.