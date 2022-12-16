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ГУР: Новое наступление оккупантов возможно, но здоровье уже не то

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 12:26
ГУР: Новое наступление оккупантов возможно, но здоровье уже не то - Фото
Андрей Юсов (скриншот)

В Главном управлении разведки Минобороны считают возможными новые наступательные действия России с использованием нового резерва мобилизованных. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

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"Понятно, что проведенная в РФ не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые используются как пушечное мясо", – сказал он.

Однако, по словам Юсова, качество этого резерва – на низком уровне.

"Конечно, дальнейшие наступательные действия, использование нового резерва мобилизованных возможны, но здоровье российской армии за девять месяцев войны с технологической, морально-психологической точки зрения – уже не то. Если российский диктатор будет принимать подобные решения, тем хуже ему, но риск такой остается ", – сказал представитель ГУР.

Вадим Ребрина
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война разведка гур минобороны андрей юсов
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