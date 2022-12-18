Путин трижды переносил начало вторжения – замглавы ГУР

Российский диктатор Владимир Путин трижды переносил утвержденные сроки полномасштабного вторжения в Украину, пока не убедил свой генштаб отдать приказ на пересечение границы. Об этом сказал заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Spiegel.

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Скибицкий сказал, что Путин трижды откладывал сроки начала вторжения в Украину, последний раз это произошло в середине февраля.

Диктатор обсуждал дату начала вторжения с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"ФСБ настаивала на начале наступления, они были убеждены, что достаточно подготовились ко вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке", – утверждает Скибицкий.

В конце концов, Герасимов поддался давлению и одобрил начало операции. При этом, подчеркнул замглавы ГУР, генштаб РФ серьезно просчитался в оценке ситуации. Это следует из того, что российские части были снабжены продовольствием, боеприпасами и горючим только на трое суток.

Скибицкий рассказал, что разведка Украины с самого начала вторжения "получила так много наводок" от местных жителей, что "могли точно сказать, сколько оккупантов находится в каждом населенном пункте и в каком именно они строении".

Ключевым событием текущего этапа войны Скибицкий считает освобождение Херсона. По его словам, выведенные из Херсонской области подразделения оккупантов были передислоцированы в Запорожскую, Луганскую и Донецкую области. Сейчас россияне сосредоточились на атаках в районе Бахмута, так как "во-первых, они хотят контролировать всю Донецкую область, во-вторых, создать возможность атаковать Краматорск и Славянск с юга", и в-третьих, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин этим наступлением хочет утвердиться за счет Шойгу.

"Пригожин обвиняет регулярную армию РФ в том, что она не может продвинуться вперед, но и у него тоже пока, по большому счету, явных успехов нет", – сказал Скибицкий.

16 декабря в ГУР сказали, что считают возможным новое наступление России с использованием нового резерва мобилизованных.

По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне, скорее всего, начнут наступать в феврале, в лучшем случае – в марте, в самом худшем – в конце января.

С ним согласен министр обороны Алексей Резников.

Сергій Бережний

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