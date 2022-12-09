Бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160 рассредоточили после взрывов на аэродромах РФ — ВСУ
Российские оккупанты рассредоточили стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160 после взрывов на аэродромах в Энгельсе и Рязани. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, на аэродромах противника случается "бавовна", а поэтому РФ рассредоточила самолеты дальней и стратегической авиации, "насколько это возможно".
Он отметил, что россияне уже поняли, что никуда не денутся от войны, так как не могут чувствовать себя в безопасности даже в тыловых регионах — это не только военный, но и серьезный психологический фактор.
Игнат также сказал, что из-за погодных условий авиационная активность РФ небольшая, а количество атак снизилось.
- Рано утром 5 декабря 2022 года прогремели взрывы на авиабазах ВКС РФ "Энгельс" под Саратовом и "Дягилево" на окраине Рязани.
- Оккупанты обвинили Украину в "терроризме": на Банковой им ответили, как и в Воздушных силах. В украинской разведке заявили, что взрывы показывают деградацию военной инфраструктуры России.
- Заместительница главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не передавал Украине вооружения для ударов по аэродромам на территории РФ, но назвала украинцев "чрезвычайно" изобретательными.
Смотрите также: В Энгельсе уменьшилось количество самолетов, как выглядит база РФ — спутниковые снимки
Комментарии