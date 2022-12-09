Бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160 рассредоточили после взрывов на аэродромах РФ — ВСУ

Российские оккупанты рассредоточили стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160 после взрывов на аэродромах в Энгельсе и Рязани. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, на аэродромах противника случается "бавовна", а поэтому РФ рассредоточила самолеты дальней и стратегической авиации, "насколько это возможно".

Он отметил, что россияне уже поняли, что никуда не денутся от войны, так как не могут чувствовать себя в безопасности даже в тыловых регионах — это не только военный, но и серьезный психологический фактор.

Игнат также сказал, что из-за погодных условий авиационная активность РФ небольшая, а количество атак снизилось.

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Дмитро Гриниченко

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