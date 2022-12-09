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Бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160 рассредоточили после взрывов на аэродромах РФ — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 13:36
Бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160 рассредоточили после взрывов на аэродромах РФ — ВСУ - Фото
Стратегические бомбардировщики РФ (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты рассредоточили стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160 после взрывов на аэродромах в Энгельсе и Рязани. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, на аэродромах противника случается "бавовна", а поэтому РФ рассредоточила самолеты дальней и стратегической авиации, "насколько это возможно".

Он отметил, что россияне уже поняли, что никуда не денутся от войны, так как не могут чувствовать себя в безопасности даже в тыловых регионах — это не только военный, но и серьезный психологический фактор. 

Игнат также сказал, что из-за погодных условий авиационная активность РФ небольшая, а количество атак снизилось. 

Смотрите также: В Энгельсе уменьшилось количество самолетов, как выглядит база РФ — спутниковые снимки

Дмитро Гриниченко
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война воздушные силы Юрий Игнат стратегическая авиация
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