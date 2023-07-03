У ролику від Міноборони з нагоди Дня зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України в одному з кадрів видно бік машини зі складу ЗРК Patriot зі збитими 13 травня цілями, коли відбувся "падіж" повітряної техніки в Брянській області РФ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

13 травня 2023 росЗМІ повідомили, що Мі-8 і Су-34 "зазнали аварії" в Брянській області РФ. Російський Комерсантъ писав, що всі машини, що впали в Брянській області ("два Мі-8, Су-34 і Су-35"), входили в одну авіагрупу, яка повинна була завдати чергового ракетно-бомбового удару по Чернігівській області.

На машині українського ЗРК через трафарет намальовано 13.05.2023 три вертольоти та один безпілотний літальний апарат літакового типу.

Яка дата за кулаком військового на скриншоті нижче, де зображено два бойові літаки ворога, не розібрати.

14 травня представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що "там уже йдеться про третій гелікоптер, тому п'ять загалом, ймовірно, нарвалися на якісь неприємності".

На момент інциденту окупанти кілька тижнів безкарно завдавали ударів керованими авіабомбами по прикордонній смузі у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Після 13 травня такі удари на багатьох напрямках зійшли нанівець.

16 травня 2023-го з'явилася інформація, що адміністрація Стародубського округу Брянської області шукає тіло пілота екіпажу літака, що "розбився 13 травня" (говорили про Су-34), і просить місцевих жителів про допомогу.

Російське ТБ промовчало про падіння у Брянській області гелікоптерів та літаків МО РФ.

Дивіться також: "Бавовни" стає більше, або Як вибухає Росія: інтерактивна карта (оновлено)

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.