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Российское ТВ промолчало о падении в Брянской области вертолетов и самолетов Минобороны РФ

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 16:29
Российское ТВ промолчало о падении в Брянской области вертолетов и самолетов Минобороны РФ - Фото
Скриншот с видео

Все основные российские телеканалы полностью проигнорировали новость о разбившихся 13 мая в Брянской области вертолетах и самолетах Минобороны РФ. Об этом сообщает издание Верстка.

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По данным издания, с момента аварий государственные телеканалы Первый, Россия-1 и НТВ показали 19 выпусков новостей и четыре итоговых программы, в которых могли сообщить об инциденте в Брянской области.

Вместе с тем, в течение прошедших двух выходных дней не всегда были крупные инфоповоды, поэтому российские телеканалы показывали, например, сюжеты о фестивале морского гребешка в Приморье, шторме "Мокко" в Юго-Восточной Азии и погоде в Москве.

Минобороны РФ также до сих пор никак не отреагировало на падение, по сообщениям российских СМИ, как минимум двух военных вертолетов и двух самолетов за один день, 13 мая, в Брянской области.

  • 13 мая российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на "экстренные службы" сообщило, что российские вертолет Ми-8 и истребитель Су-34 потерпели крушение в Брянской области РФ.
  • Прокремлевские Telegram-каналы распространили информацию, что якобы были сбиты два Ми-8, а также Су-34 и Су-35. 
  • Российское издание Коммерсантъ со ссылкой на источники написало, что все воздушные суда, упавшие в Брянской области, – два вертолета Ми-8 и два истребителя Су-34 и Су-35 – входили в одну авиагруппу, которая должна была нанести ракетно-бомбовый удар по Черниговской области.

Читайте также: Игнат об упавших бортах ВВС РФ в Брянской области: Это были те летчики, что бомбили Сирию

Вадим Ребрина
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