В Украине зимой развернут еще одну систему Patriot. Германия прогнозирует сложный период
24.11.2023, 11:10
Система ПВО Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)
В Украине зимой развернут еще одну систему противоракетной обороны Patriot, которую передаст Германия. Об этом сообщил посол Берлина в Киеве Мартин Егер в интервью Укринформу.
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По его словам, ситуация в Украине зимой может стать "очень сложной".
Он отметил, что украинцы сделали все возможное для подготовки к холодному периоду при помощи партнеров.
"Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", — сказал Егер.
Дипломат заявил, что Германия также предоставила финансовую помощь для подготовки украинской энергетике к зиме.
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