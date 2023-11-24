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В Украине зимой развернут еще одну систему Patriot. Германия прогнозирует сложный период

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 11:10
В Украине зимой развернут еще одну систему Patriot. Германия прогнозирует сложный период - Фото
Система ПВО Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

В Украине зимой развернут еще одну систему противоракетной обороны Patriot, которую передаст Германия. Об этом сообщил посол Берлина в Киеве Мартин Егер в интервью Укринформу.

По его словам, ситуация в Украине зимой может стать "очень сложной".

Он отметил, что украинцы сделали все возможное для подготовки к холодному периоду при помощи партнеров. 

"Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", — сказал Егер.

Дипломат заявил, что Германия также предоставила финансовую помощь для подготовки украинской энергетике к зиме. 

  • США объявили о передаче Украине первой батареи Patriot в декабре 2022 года, позже еще одну батарею Украина получила от Нидерландов. В чем особенности этих ЗРК и как помогут в войне с Россией, читайте в этой статье.
  • Компания Raytheon Technologies планирует производить еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot для Украины до конца 2024 года.
  • Президент Зеленский говорил, что для закрытия украинского неба нужно 50 батарей Patriot.

Читайте также: Воздушные силы: В Украине стоят два дивизиона Patriot. Скоро будет еще один, нужно больше 

Дмитрий Гриниченко
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