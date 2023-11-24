В Украине зимой развернут еще одну систему Patriot. Германия прогнозирует сложный период

В Украине зимой развернут еще одну систему противоракетной обороны Patriot, которую передаст Германия. Об этом сообщил посол Берлина в Киеве Мартин Егер в интервью Укринформу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ситуация в Украине зимой может стать "очень сложной".

Он отметил, что украинцы сделали все возможное для подготовки к холодному периоду при помощи партнеров.

"Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", — сказал Егер.

Дипломат заявил, что Германия также предоставила финансовую помощь для подготовки украинской энергетике к зиме.

США объявили о передаче Украине первой батареи Patriot в декабре 2022 года, позже еще одну батарею Украина получила от Нидерландов. В чем особенности этих ЗРК и как помогут в войне с Россией, читайте в этой статье.

Компания Raytheon Technologies планирует производить еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot для Украины до конца 2024 года.

Президент Зеленский говорил, что для закрытия украинского неба нужно 50 батарей Patriot.

Читайте также: Воздушные силы: В Украине стоят два дивизиона Patriot. Скоро будет еще один, нужно больше

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.