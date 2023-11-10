Воздушные силы: В Украине стоят два дивизиона Patriot. Скоро будет еще один, нужно больше

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в Украину скоро прибудет еще один дивизион системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сообщил в комментарии каналу Новини.Live.

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По его словам, сегодня в Украине на боевом дежурстве стоят два дивизиона Patriot, а скоро прибудет еще один от Германии.

"Patriot много не бывает, как и крылатых ракет, нам нужно больше систем для обороны. Эта система сбивает не только самолеты, но и баллистические ракеты", — сказал Игнат.

Дивизион состоит из командного центра, радиолокационной станции, то есть радара, который обеспечивает информацией о воздушных целях, и до восьми пусковых установок.

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении у более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. . Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении у более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

США объявили о передаче Украине первой батареи Patriot в декабре 2022 года, позже еще одну батарею Украина получила от Нидерландов. В чем особенности эти ЗРК и как помогут в войне с Россией, читайте в этой статье.

Компания Raytheon Technologies планирует производить еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot для Украины до конца 2024 года.

Президент Зеленский говорил, что для закрытия украинского неба нужно 50 батарей Patriot.

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