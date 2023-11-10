Воздушные силы: В Украине стоят два дивизиона Patriot. Скоро будет еще один, нужно больше
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в Украину скоро прибудет еще один дивизион системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сообщил в комментарии каналу Новини.Live.
По его словам, сегодня в Украине на боевом дежурстве стоят два дивизиона Patriot, а скоро прибудет еще один от Германии.
"Patriot много не бывает, как и крылатых ракет, нам нужно больше систем для обороны. Эта система сбивает не только самолеты, но и баллистические ракеты", — сказал Игнат.
Дивизион состоит из командного центра, радиолокационной станции, то есть радара, который обеспечивает информацией о воздушных целях, и до восьми пусковых установок.
По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.
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