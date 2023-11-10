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Воздушные силы: В Украине стоят два дивизиона Patriot. Скоро будет еще один, нужно больше

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 10:47
Воздушные силы: В Украине стоят два дивизиона Patriot. Скоро будет еще один, нужно больше - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в Украину скоро прибудет еще один дивизион системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сообщил в комментарии каналу Новини.Live.

По его словам, сегодня в Украине на боевом дежурстве стоят два дивизиона Patriot, а скоро прибудет еще один от Германии. 

"Patriot много не бывает, как и крылатых ракет, нам нужно больше систем для обороны. Эта система сбивает не только самолеты, но и баллистические ракеты", — сказал Игнат.

Дивизион состоит из командного центра, радиолокационной станции, то есть радара, который обеспечивает информацией о воздушных целях, и до восьми пусковых установок.

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении у более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.

По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

  • США объявили о передаче Украине первой батареи Patriot в декабре 2022 года, позже еще одну батарею Украина получила от Нидерландов. В чем особенности эти ЗРК и как помогут в войне с Россией, читайте в этой статье.
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  • Президент Зеленский говорил, что для закрытия украинского неба нужно 50 батарей Patriot.

Читайте также: Американцы интегрировали для Украины ракеты Patriot с советским ЗРК 

Дмитрий Гриниченко
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