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Украина получит еще пять батарей Patriot до конца 2024 года — глава Raytheon Technologies

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 10:47
Украина получит еще пять батарей Patriot до конца 2024 года — глава Raytheon Technologies - Фото
Система ПВО Patriot (Фото: EPA)

Компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot для Украины до конца 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Грег Хейс в комментарии The Wall Street Journal.

По его словам, Raytheon увеличивает производство до 12 батарей Patriot в год и планирует поставить в Украину пять к концу 2024 года. 

Украина сегодня имеет в распоряжении две батареи Patriot, которые передали США и Нидерланды. Каждая из них включает в себя восемь пусковых установок и другое необходимое оборудование. 

Он отметил, что компания была очень удивлена эффективностью комплекса, который наряду с другими системами ПВО уничтожил почти 90% российских целей. 

"Украина доработала программное обеспечение Patriot, чтобы он мог отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие в два раза быстрее, чем было задумано", — сказано в материале.

WSJ пишет, что Украина имеет в распоряжении как ракеты PAC-2, которые используют заряд взрывчатого вещества для поражения целей, так и PAC-3, которые уничтожают ракету или самолет на высокой скорости.

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

  • 1 июня президент Зеленский призвал создать коалицию Patriot для усиления системы ПВО Украины.
  • В РФ регулярно врут о том, что оккупантам якобы удалось уничтожить Patriot в Украине. В Воздушных силах ВСУ неоднократно опровергали эти фейки россиян.
  • Если система и получала повреждения, то несущественные – не выходила из строя.

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Дмитрий Гриниченко
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