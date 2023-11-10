Повітряні сили: В Україні стоять два дивізіони Patriot. Незабаром буде ще один, потрібно більше
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що в Україну незабаром прибуде ще один дивізіон системи протиповітряної оборони Patriot. Про це він повідомив у коментарі каналу Новини.Live.
За його словами, сьогодні в Україні на бойовому чергуванні стоять два дивізіони Patriot, а незабаром прибуде ще один від Німеччини.
"Patriot багато не буває, як і крилатих ракет, нам потрібно більше систем для оборони. Ця система збиває не лише літаки, а й балістичні ракети", – сказав Ігнат.
Дивізіон складається з командного центру, станції радіолокації, тобто радару, який забезпечує інформацією про повітряні цілі, і до восьми пускових установок.
За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км й уражати цілі на відстані до 160 км.
- США оголосили про передання Україні першої батареї Patriot у грудні 2022 року, пізніше ще одну батарею Україна отримала від Нідерландів. Чим особливі ці ЗРК і як допоможуть у війні з Росією, читайте у цій статті.
- Компанія Raytheon Technologies планує виготовляти ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.
- Президент Зеленський говорив, що для закриття українського неба потрібно 50 батарей Patriot.
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