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Повітряні сили: В Україні стоять два дивізіони Patriot. Незабаром буде ще один, потрібно більше

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 10:47
Повітряні сили: В Україні стоять два дивізіони Patriot. Незабаром буде ще один, потрібно більше - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що в Україну незабаром прибуде ще один дивізіон системи протиповітряної оборони Patriot. Про це він повідомив у коментарі каналу Новини.Live.

За його словами, сьогодні в Україні на бойовому чергуванні стоять два дивізіони Patriot, а незабаром прибуде ще один від Німеччини.

"Patriot багато не буває, як і крилатих ракет, нам потрібно більше систем для оборони. Ця система збиває не лише літаки, а й балістичні ракети", – сказав Ігнат.

Дивізіон складається з командного центру, станції радіолокації, тобто радару, який забезпечує інформацією про повітряні цілі, і до восьми пускових установок.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні у понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії.

За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км й уражати цілі на відстані до 160 км.

  • США оголосили про передання Україні першої батареї Patriot у грудні 2022 року, пізніше ще одну батарею Україна отримала від Нідерландів. Чим особливі ці ЗРК і як допоможуть у війні з Росією, читайте у цій статті.
  • Компанія Raytheon Technologies планує виготовляти ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.
  • Президент Зеленський говорив, що для закриття українського неба потрібно 50 батарей Patriot.

Читайте також: Американці інтегрували для України ракети Patriot із радянським ЗРК

Дмитро Гриниченко
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