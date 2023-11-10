Повітряні сили: В Україні стоять два дивізіони Patriot. Незабаром буде ще один, потрібно більше

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що в Україну незабаром прибуде ще один дивізіон системи протиповітряної оборони Patriot. Про це він повідомив у коментарі каналу Новини.Live.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, сьогодні в Україні на бойовому чергуванні стоять два дивізіони Patriot, а незабаром прибуде ще один від Німеччини.

"Patriot багато не буває, як і крилатих ракет, нам потрібно більше систем для оборони. Ця система збиває не лише літаки, а й балістичні ракети", – сказав Ігнат.

Дивізіон складається з командного центру, станції радіолокації, тобто радару, який забезпечує інформацією про повітряні цілі, і до восьми пускових установок.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні у понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії.

. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні у понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км й уражати цілі на відстані до 160 км.

США оголосили про передання Україні першої батареї Patriot у грудні 2022 року, пізніше ще одну батарею Україна отримала від Нідерландів. Чим особливі ці ЗРК і як допоможуть у війні з Росією, читайте у цій статті.

Компанія Raytheon Technologies планує виготовляти ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.

Президент Зеленський говорив, що для закриття українського неба потрібно 50 батарей Patriot.

Читайте також: Американці інтегрували для України ракети Patriot із радянським ЗРК

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.