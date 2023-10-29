Американці інтегрували для України ракети Patriot з радянським ЗРК

Американські інженери змогли інтегрувати ракети до Patriot зі старим радянським зенітно-ракетним комплексом, пише New York Times.

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Офіційний представник Пентагону розказав, що таку гібридну систему почали випробовувати у жовтні 2023 року на ракетному полігоні Вайт-Сендс у Нью-Мексико. Перший запуск був успішний – ракета збила дрон, який був ціллю.

За його словами, систему планують передати в Україну цієї зими разом із наданими ракетами та іншими частинами Patriot від різних союзників.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot розроблені компанією Raytheon, вперше були розгорнуті армією США у середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад десяти країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії.

У межах програми FrankenSAM (SAM – ракета класу "земля – повітря") розробляють також інші гібриди: ракети Sea Sparrow і ЗРК "Бук", ракети AIM-9M і радянські радари тощо. Детальніше про це – тут.

З яким саме комплексом вдалося поєднати ракети Patriot, видання не вказує.

Аналітик Гудзонського інституту Джан Касапоглу зауважує, що ідея поєднати радянське обладнання із західними ракетами дозволить знайти практичне застосування "зброї, яка припадає пилом на полицях столиць НАТО".

Програма FrankenSAM має на меті компенсувати запаси радянських ракет, які Україна витратила під час минулої зими, і захистити українську енергетичну інфраструктуру.

США оголосили про передання Україні першої батареї Patriot у грудні 2022 року, пізніше ще одну батарею Україна отримала від Нідерландів. Чим особливі ці ЗРК і як допоможуть у війні з Росією, читайте у цій статті.

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.

Президент Зеленський казав, що для закриття українського неба потрібно 50 батарей Patriot.

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