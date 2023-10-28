RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна та США створили "гібридні" системи ППО: західні ракети на радянських ЗРК – NYT

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 21:17
Україна та США створили
ЗРК БУК (Скриншот)

Американська газета The New York Times пише, що Україна та США в рамках програми FrankenSAM створили "гібридні" системи протиповітряної оборони. Це дозволяє запускати сучасні зенітні ракети західного калібру із модернізованих радянських пускових установок.

Журналісти пишуть, що програма FrankenSAM виникла наприкінці минулого року, коли українські офіційні особи звернулися до західних союзників з проханням допомогти їм знайти ракети для близько 60 зенітно-ракетних комплексів "Бук" радянського виробництва і радарів, які простоювали в арсеналі Києва.

Враховуючи той факт, що Заходу було б важко знайти боєприпаси для систем "Бук", українські інженери натомість запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет калібру НАТО, які Силам оборони надали американські союзники.

За даними NYT, один варіант "гібридних" ППО поєднує пускові установки "Бук" та ракети Sea Sparrow, інший – радянські радари та ракети AIM-9M Sidewinder. Вони пройшли випробування на військових базах у США та надійдуть на озброєння ЗСУ незабаром.

Також видання пише, що цього тижня в Україні почала працювати ракетна система Hawk часів холодної війни.

  • 27 вересня прем'єр Шмигаль заявив, що до зими ППО України буде посилена і до опалювального сезону країна готує такі проєкти захисту, "які ніхто у світі досі не робив".
  • 30 вересня Зеленський розповів, що триває робота над тим, щоб виробляти системи ППО в Україні.

Дивіться також: Командувач Повітряних сил показав, як ЗРК HAWK збивав "шахеди" росіян вночі – відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабукпротиповітряна оборонаAIM-9M SidewinderSea Sparrow
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 