Україна та США створили "гібридні" системи ППО: західні ракети на радянських ЗРК – NYT

Американська газета The New York Times пише, що Україна та США в рамках програми FrankenSAM створили "гібридні" системи протиповітряної оборони. Це дозволяє запускати сучасні зенітні ракети західного калібру із модернізованих радянських пускових установок.

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Журналісти пишуть, що програма FrankenSAM виникла наприкінці минулого року, коли українські офіційні особи звернулися до західних союзників з проханням допомогти їм знайти ракети для близько 60 зенітно-ракетних комплексів "Бук" радянського виробництва і радарів, які простоювали в арсеналі Києва.

Враховуючи той факт, що Заходу було б важко знайти боєприпаси для систем "Бук", українські інженери натомість запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет калібру НАТО, які Силам оборони надали американські союзники.

За даними NYT, один варіант "гібридних" ППО поєднує пускові установки "Бук" та ракети Sea Sparrow, інший – радянські радари та ракети AIM-9M Sidewinder. Вони пройшли випробування на військових базах у США та надійдуть на озброєння ЗСУ незабаром.

Також видання пише, що цього тижня в Україні почала працювати ракетна система Hawk часів холодної війни.

27 вересня прем'єр Шмигаль заявив, що до зими ППО України буде посилена і до опалювального сезону країна готує такі проєкти захисту, "які ніхто у світі досі не робив".

30 вересня Зеленський розповів, що триває робота над тим, щоб виробляти системи ППО в Україні.

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