Украина и США создали "гибридные" системы ПВО: западные ракеты на советских ЗРК – NYT

Американская газета The New York Times пишет, что Украина и США в рамках программы FrankenSAM создали "гибридные" системы противовоздушной обороны. Это позволяет запускать современные зенитные ракеты западного калибра из модернизированных советских пусковых установок.

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Журналисты пишут, что программа FrankenSAM возникла в конце прошлого года, когда украинские официальные лица обратились к западным союзникам с просьбой помочь им найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов "Бук" советского производства и простаивавших в арсенале Киева радаров.

Учитывая тот факт, что Западу было бы трудно найти боеприпасы для систем "Бук", украинские инженеры предложили переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет калибра НАТО, предоставленных Силам обороны американскими союзниками.

По данным NYT, один вариант "гибридных" ПВО объединяет пусковые установки "Бук" и ракеты Sea Sparrow, другой – советские радары и ракеты AIM-9M Sidewinder. Они прошли испытания на военных базах в США и поступят на вооружение ВСУ в скором времени.

Также издание пишет, что на этой неделе в Украине начала работу ракетная система Hawk времен холодной войны.

27 сентября премьер Шмыгаль заявил, что к зиме ПВО Украины будет усилена и к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал".

30 сентября Зеленский рассказал, что идет работа над тем, чтобы производить системы ПВО в Украине.

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