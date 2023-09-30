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Зеленский рассказал об Альянсе оборонных индустрий и амбициях производить ПВО в Украине видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 21:41
Видео: Владимир Зеленский
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К Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 38 компаний из 19 разных стран. Продолжается также работа для будущего производства в Украине систем противовоздушной обороны. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении по итогам первого Форума оборонных индустрий.

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Зеленский назвал форум "очень успешным".

"Наш новый формат с оборонными компаниями – это Альянс оборонных индустрий – по состоянию на этот вечер уже 38 компаний-участниц. Они представляют 19 стран мира", – отметил Зеленский.

Речь идет о США, Великобритании, Германии, Швеции, Дании, Нидерландах, Канаде, Болгарии, Австралии, Бельгии, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии, Северной Македонии, Словакии, Испании, Хорватии и Финляндии. По словам Зеленского, работа продолжается и компании еще будут присоединяться.

"Плюс наши производители подписали на форуме 20 документов с компаниями-партнерами. Соглашения, меморандумы <…> Это договоренности о совместном производстве, это обмен технологиями, это поставка компонентов. Производство порохов, производство боеприпасов. Это подготовка персонала для нашей "оборонки". Отдельно и очень внимательно развиваем украинское производство дронов, наземных и морских автономных систем", – сказал президент.

Всего в форуме приняли участие более 250 компаний, среди которых и десятки украинских.

"Работаем и над тем, чтобы в Украине производить такие нужные нам системы ПВО – действительно сильные", – сказал Зеленский.

  • Зеленский сегодня заявил, что Украина начала собственное производство артиллерийских систем и снарядов калибра 155 мм.
  • В 2024 году Украина увеличит финансирование оборонно-промышленного комплекса в семь раз – почти до 55,8 млрд грн.

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Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийОПКвоенная помощьфорум оборонных индустрий
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