Зеленский заявил, что Украина сама начала производить артиллерийские системы и снаряды
30.09.2023, 09:34
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала собственное производство артиллерийских систем. Об этом он сообщил на Международном форуме оборонных индустрий.
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По его словам, Украина начала производство пушек и снарядов образца НАТО — калибра 155 мм.
"Мы заинтересованы в локализации производства техники и передовых оборонных систем, которые сегодня дают результат на фронте", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Киев договаривается с партнерами о совместном производстве оружия.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что военно-промышленный комплекс Украины работает "на полную мощность".
- Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.
- В Украине хотят начать производить машины разминирования MV-10, Bozena-4 и Bozena-5.
- Компания Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны.
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