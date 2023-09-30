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Зеленский заявил, что Украина сама начала производить артиллерийские системы и снаряды

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 09:34
Зеленский заявил, что Украина сама начала производить артиллерийские системы и снаряды - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала собственное производство артиллерийских систем. Об этом он сообщил на Международном форуме оборонных индустрий.

По его словам, Украина начала производство пушек и снарядов образца НАТО — калибра 155 мм. 

"Мы заинтересованы в локализации производства техники и передовых оборонных систем, которые сегодня дают результат на фронте", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Киев договаривается с партнерами о совместном производстве оружия. 

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что военно-промышленный комплекс Украины работает "на полную мощность".

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Дмитрий Гриниченко
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