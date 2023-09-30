Зеленский заявил, что Украина сама начала производить артиллерийские системы и снаряды

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала собственное производство артиллерийских систем. Об этом он сообщил на Международном форуме оборонных индустрий.

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По его словам, Украина начала производство пушек и снарядов образца НАТО — калибра 155 мм.

"Мы заинтересованы в локализации производства техники и передовых оборонных систем, которые сегодня дают результат на фронте", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Киев договаривается с партнерами о совместном производстве оружия.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что военно-промышленный комплекс Украины работает "на полную мощность".

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

В Украине хотят начать производить машины разминирования MV-10, Bozena-4 и Bozena-5.

Компания Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны.

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