Зеленський заявив, що Україна сама почала виробляти артилерійські системи та снаряди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала власне виробництво артилерійських систем. Про це він повідомив на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

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За його словами, Україна розпочала виробництво гармат та снарядів зразка НАТО – калібру 155 мм.

"Ми зацікавлені у локалізації виробництва техніки та передових оборонних систем, які сьогодні дають результат на фронті", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Київ домовляється із партнерами про спільне виробництво зброї.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює "на повну потужність".

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більше ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.

В Україні хочуть почати виробляти машини розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5.

Компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.

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