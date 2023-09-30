Зеленський заявив, що Україна сама почала виробляти артилерійські системи та снаряди
30.09.2023, 09:34
Володимир Зеленський (Фото: EPA)
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала власне виробництво артилерійських систем. Про це він повідомив на Міжнародному форумі оборонних індустрій.
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За його словами, Україна розпочала виробництво гармат та снарядів зразка НАТО – калібру 155 мм.
"Ми зацікавлені у локалізації виробництва техніки та передових оборонних систем, які сьогодні дають результат на фронті", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що Київ домовляється із партнерами про спільне виробництво зброї.
Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює "на повну потужність".
- Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більше ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.
- В Україні хочуть почати виробляти машини розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5.
- Компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.
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