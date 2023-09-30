RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський заявив, що Україна сама почала виробляти артилерійські системи та снаряди

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 09:34
Зеленський заявив, що Україна сама почала виробляти артилерійські системи та снаряди - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала власне виробництво артилерійських систем. Про це він повідомив на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

За його словами, Україна розпочала виробництво гармат та снарядів зразка НАТО – калібру 155 мм.

"Ми зацікавлені у локалізації виробництва техніки та передових оборонних систем, які сьогодні дають результат на фронті", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Київ домовляється із партнерами про спільне виробництво зброї.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює "на повну потужність".

Читайте також: В Україні можуть почати виробляти "натовські" БМП ASCOD: фото та характеристики машин

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийвійнаВПКартилеріяснаряди
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 