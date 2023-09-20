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В Україні хочуть почати виробляти машини розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 12:42
В Україні хочуть почати виробляти машини розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5 - Фото
Машина розмінування Bozena-5 (Фото: Military Media Center)

Міністерство оборони веде переговори щодо початку виробництва в Україні машин механізованого розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5. Про це повідомив начальник управління протимінної діяльності Олег Шуварський.

За його словами, відомство веде переговори з хорватською та словацькою компаніями DOK-ING та Way Industries щодо локалізації виробництва машин розмінування в Україні.

Він зазначив, що MV-10, Bozena-4 та Bozena-5 найефективніше показали себе у розмінуванні деокупованих територій.

Одночасно МО проводить сертифікацію вітчизняних машин, які випускатимуть на українських виробництвах.

"Зараз багато українських виробників, які намагаються виготовити машини механізованого розмінування, але вони не відповідають вимогам безпеки, що призводить до порушення правил безпеки та жертв серед цивільних", — сказав Шуварський.

Чиновник заявив, що сьогодні першочергова потреба операторів протимінної діяльності оцінюється у 64 машини, притому що зараз експлуатується лише понад 20 механізованих комплексів.

  • 3 липня голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав, що наступ ЗСУ йде "складно" через протипіхотні міни та інші перешкоди з боку РФ, але українські сили мають рацію в тому, що діють обережно, і те, як вони проводять наступ, "заслуговує на похвалу".
  • РФ намагається заважати наступу ЗСУ "надто щільним мінуванням" – розвідка Британії.
  • ЗСУ: Мінування – велика проблема, окупанти ставлять міни не за класикою, непередбачувано.

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Дмитро Гриниченко
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