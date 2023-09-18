Chosun: Південна Корея передасть ЗСУ саперні танки К600 "Носоріг" для прориву мінних полів

Південна Корея найближчим часом передасть Україні машини К600 "Носоріг" для прориву мінних загороджень. Про це повідомило видання Chosun з посиланням на джерела в південнокорейському уряді.

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За словами співрозмовників видання, машини "Носоріг" на шасі К1А1 допоможуть знешкодити міни в тилу або створити прохід у мінному полі на фронті.

Зазначається, що це не летальне озброєння, але його можна використовувати для прориву ліній оборони противника.

Україна поки що отримає лише дві таких машини.

ДОВІДКА. "Носоріг" оснащений міновідвідним плугом і землерийною стрілою на корпусі танка К1А1 і називається "досконалою інженерною зброєю", оскільки використовується для забезпечення маршрутів маневрування шляхом знешкодження мін та різних перешкод. Він оре землю плугом у передній частині автомобіля, щоб знайти закопані міни, а також є магніточутливий пристрій нейтралізації наземних мін, який випромінює магнітне поле для видалення наземних мін, тому воно може виявляти наземні міни на відстані до 5 м.

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