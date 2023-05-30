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"Небесний щит має існувати". Зеленський сподівається, що Корея передасть Україні системи ППО

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 10:40
Володимир Зеленський (Скриншот із відео)

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Південна Корея надасть Україні оборонне озброєння, таке як зенітно-ракетні комплекси, для захисту від атак Росії. Про це він повідомив у інтерв'ю південнокорейській газеті Chosun Ilbo.

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"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем", – сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що ЗРК – це "суто оборонна техніка, а не зброя".

"Для відбудови України "небесний щит" має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі", – вказав президент.

Український лідер також подякував Кореї за обіцянку відправити нашій країні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько $230 мільйонів.

Читайте також: Південна Корея може таємно надсилати сотні тисяч снарядів у США для України – WSJ

Олег Васьків
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