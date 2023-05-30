"Небесний щит має існувати". Зеленський сподівається, що Корея передасть Україні системи ППО
Президент Володимир Зеленський сподівається, що Південна Корея надасть Україні оборонне озброєння, таке як зенітно-ракетні комплекси, для захисту від атак Росії. Про це він повідомив у інтерв'ю південнокорейській газеті Chosun Ilbo.
"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем", – сказав глава держави.
Зеленський зауважив, що ЗРК – це "суто оборонна техніка, а не зброя".
"Для відбудови України "небесний щит" має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі", – вказав президент.
Український лідер також подякував Кореї за обіцянку відправити нашій країні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько $230 мільйонів.
- 19 квітня 2023 року президент Кореї Юн Сок Йоль вперше заговорив про можливість надання Україні військової допомоги.
- 29 квітня він заявив, що його країна "розглядає різні варіанти", відповідаючи на запитання про можливу військову допомогу Україні.
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