"Небесний щит має існувати". Зеленський сподівається, що Корея передасть Україні системи ППО

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Південна Корея надасть Україні оборонне озброєння, таке як зенітно-ракетні комплекси, для захисту від атак Росії. Про це він повідомив у інтерв'ю південнокорейській газеті Chosun Ilbo.

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"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем", – сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що ЗРК – це "суто оборонна техніка, а не зброя".

"Для відбудови України "небесний щит" має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі", – вказав президент.

Український лідер також подякував Кореї за обіцянку відправити нашій країні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько $230 мільйонів.

19 квітня 2023 року президент Кореї Юн Сок Йоль вперше заговорив про можливість надання Україні військової допомоги.

29 квітня він заявив, що його країна "розглядає різні варіанти", відповідаючи на запитання про можливу військову допомогу Україні.

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