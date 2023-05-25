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Південна Корея може таємно надсилати сотні тисяч снарядів у США для України – WSJ

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25.05.2023, 10:52
Південна Корея може таємно надсилати сотні тисяч снарядів у США для України – WSJ - Фото
Український військовослужбовець та артилерійські снаряди калібру 155 мм поблизу Бахмута (Фото: GETTY IMAGES)

Південна Корея може таємно постачати "сотні тисяч" боєприпасів Україні за домовленістю зі США. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед офіційних осіб Сполучених Штатів.

Зазначається, що за конфіденційною домовленістю Південна Корея нібито передає снаряди до США, які організували їх постачання до України.

Видання пише, що таке рішення означає поворот у політиці Сеула, який раніше відмовився надавати летальну допомогу Україні. США просили про це, "оскільки артилерійські запаси Пентагону скорочуються", зазначає WSJ.

У Пентагоні відмовились повідомити, у який спосіб надсилаються снаряди або коли має бути завершена їх передача, проте визнали, що обговорювали з Південною Кореєю купівлю їхніх боєприпасів.

За словами джерел видання, цей крок "зробить запланований український контрнаступ ефективним" та дозволить Білому дому відкласти "важке рішення" щодо передачі касетних боєприпасів, заборонених у певних країнах.

Видання зауважує, що Білий дім та спікер уряду Південної Кореї відмовились від коментарів щодо цієї інформації.

  • 12 квітня 2023 року Південна Корея досягла угоди зі Сполученими Штатами про надання в оренду 500 000 снарядів для 155-мм артилерійських гармат.
  • 19 квітня у Південній Кореї вперше заявили про можливість надання військової допомоги Україні, повідомило Reuters.

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Артем Джеріпа
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війнасшавійськова допомогаПівденна Корея155-мм
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