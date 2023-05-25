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Южная Корея может тайно посылать сотни тысяч снарядов в США для Украины– WSJ

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 10:52
Южная Корея может тайно посылать сотни тысяч снарядов в США для Украины– WSJ - Фото
Украинский военнослужащий и артиллерийские снаряды калибра 155 мм вблизи Бахмута (Фото: GETTY IMAGES)

Южная Корея может тайно поставлять сотни тысяч боеприпасов Украине по договоренности с США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц Соединенных Штатов.

Отмечается, что по конфиденциальной договоренности Южная Корея якобы передает снаряды США, которые организовали их поставку в Украину.

Издание пишет, что такое решение означает поворот в политике Сеула, ранее отказавшегося передавать летальную помощь Украине. США просили об этом, "поскольку артиллерийские запасы Пентагона сокращаются", отмечает WSJ.

В Пентагоне отказались сообщить, как посылаются снаряды или когда должна быть завершена их передача, однако признали, что обсуждали с Южной Кореей покупку их боеприпасов.

По словам источников издания, этот шаг "сделает запланированное украинское контрнаступление эффективным" и позволит Белому дому отложить "трудное решение" по передаче кассетных боеприпасов, запрещенных в некоторых странах.

Издание отмечает, что Белый дом и спикер правительства Южной Кореи отказались от комментариев насчет этой информации.

  • 12 апреля 2023 года Южная Корея достигла соглашения с Соединенными Штатами о предоставлении в аренду 500 000 снарядов для 155-мм артиллерийских орудий.
  • 19 апреля в Южной Корее впервые заявили о возможности предоставления военной помощи Украине, сообщило Reuters.

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Артём Джерипа
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