Южная Корея впервые заявила о возможности оказания военной помощи Украине – Reuters

Южная Корея может расширить свою поддержку Киеву, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, если Украины подвергнется крупномасштабной атаке на гражданское население. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, передает Reuters.

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Подчеркивается, что Сеул впервые заявил о готовности предоставить оружие Украине, более чем через год после того, как исключил возможность оказания летальной помощи.

Юн сказал, что его правительство изучает способы, чтобы оказать Украине помощь в обороне и восстановлении, точно так же как Южная Корея получала международную помощь во время Корейской войны 1950–1953 годов.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может смириться, например крупномасштабное нападение на мирных жителей, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", – сказал президент Южной Корее.

Как отмечается, ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор пыталась избежать противодействия России из-за ее компаний, работающих там, и влияния Москвы на Северную Корею, несмотря на растущее давление со стороны западных стран в отношении поставок оружия.

"Я считаю, что не будет ограничений в отношении поддержки обороны и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению как в соответствии с международным, так и внутригосударственным правом, – сказал Юн. – Однако, учитывая наши отношения со сторонами, участвующими в войне, и события на поле боя, мы примем наиболее подходящие меры".

12 апреля сообщалось, что Южная Корея достигла соглашения с США о предоставлении в аренду 500 000 снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, что может обеспечить Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине.

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Наталія Медведєва

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