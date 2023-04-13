UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Южная Корея не поставляет снаряды Украине, так как боится реакции Китая и РФ — Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 09:31
Южная Корея не поставляет снаряды Украине, так как боится реакции Китая и РФ — Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Южная Корея не поставляет артиллерийские снаряды Украине из-за опасений агрессивной реакции РФ и Китая, однако США могут помочь исправить это. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете The New York Times.

По его совам, южнокорейские артиллерийские боеприпасы могут иметь решающее значение в военной помощи Украине и только прямое вмешательство президента США Джо Байдена приведет к соглашению о поставках. 

Он отметил, что у россиян гораздо больше артиллерийских орудий и снарядов, а Южная Корея имеет огромный запас боекомплекта и может помочь в этом Украине. 

Моравецкий заявил, что Байден может заверить Южную Корею в том, что США предложат поддержку перед лицом возможного агрессивного ответа со стороны КНР и России. 

"Мы говорили с Южной Кореей об этом, о доставке оружия и боеприпасов. Но я не думаю, что это будет возможно без вмешательства США. Южная Корея боится реакции России и Китая", — сказал польский премьер. 

  • В прошлом году южане обязались поставить Польше вооружений на $5,8 млрд (сотни ракетных установок Chunmoo, танков K2, самоходных гаубиц K9 и истребителей FA-50).
  • Сеул в 2022 году заключил сделку по продаже 155-мм артиллерийских снарядов США.
  • В Вашингтоне заявили, что хотят отправить их Украине, но Южная Корея настаивает, что конечным пользователем должны быть американцы. Представитель Минобороны ЮК заявил, что "переговоры продолжаются".

Читайте также: Прогноз Данилова: Украина – не Корея, здесь не будет никаких 38-х и других параллелей

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Матеуш Моравецкий война польша южная корея военная помощь джо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 