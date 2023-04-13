Южная Корея не поставляет снаряды Украине, так как боится реакции Китая и РФ — Моравецкий

Южная Корея не поставляет артиллерийские снаряды Украине из-за опасений агрессивной реакции РФ и Китая, однако США могут помочь исправить это. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете The New York Times.

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По его совам, южнокорейские артиллерийские боеприпасы могут иметь решающее значение в военной помощи Украине и только прямое вмешательство президента США Джо Байдена приведет к соглашению о поставках.

Он отметил, что у россиян гораздо больше артиллерийских орудий и снарядов, а Южная Корея имеет огромный запас боекомплекта и может помочь в этом Украине.

Моравецкий заявил, что Байден может заверить Южную Корею в том, что США предложат поддержку перед лицом возможного агрессивного ответа со стороны КНР и России.

"Мы говорили с Южной Кореей об этом, о доставке оружия и боеприпасов. Но я не думаю, что это будет возможно без вмешательства США. Южная Корея боится реакции России и Китая", — сказал польский премьер.

В прошлом году южане обязались поставить Польше вооружений на $5,8 млрд (сотни ракетных установок Chunmoo, танков K2, самоходных гаубиц K9 и истребителей FA-50).

Сеул в 2022 году заключил сделку по продаже 155-мм артиллерийских снарядов США.

В Вашингтоне заявили, что хотят отправить их Украине, но Южная Корея настаивает, что конечным пользователем должны быть американцы. Представитель Минобороны ЮК заявил, что "переговоры продолжаются".

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Дмитро Гриниченко

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