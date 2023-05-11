Кулеба встретился с главой МИД Южной Кореи, обсудили восстановление Украины и формулу мира

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с главой МИД Южной Кореи Паком Джином. Министры обсудили восстановление Украины и формулу мира, сообщил Кулеба в Twitter.

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"Содержательная встреча с моим корейским коллегой Паком Джином, который сообщил мне, что Республика Корея поддерживает формулу мира президента Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что на встрече обсудили участие Южной Кореи в восстановлении Украины и "приветствовали рост интенсивности двусторонних контактов между нашими странами".

20 апреля 2023 года в Госдепартаменте США заявили, что государство будет координировать с Южной Кореей предоставление дополнительной поддержки Украине.

24 апреля Южная Корея расширила эмбарго на экспорт в РФ: список товаров увеличился в 14 раз.

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