Медведев начал пугать Южную Корею "новейшим" оружием РФ. Украина: Ждем танки Т-34 в КНДР

В министерстве обороны высмеяли заявление бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который начал угрожать Южной Корее за возможную военную помощь Украине.

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Ранее президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что его страна может расширить свою поддержку Киева, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется крупномасштабной атаке на гражданское население.

На это отреагировал Медведев, который сказал, что Россия в ответ может поставить режиму Северной Кореи "новейшие образцы" российского оружия.

Украинское Минобороны заявило, что сегодня россияне везут на фронт танки Т-54 времен войны в Корее, а завтра отправят танки Т-34 времен Второй мировой в Пхеньян.

В прошлом году южане обязались поставить Польше вооружений на $5,8 млрд (сотни ракетных установок Chunmoo, танков K2, самоходных гаубиц K9 и истребителей FA-50).

Сеул в 2022 году заключил сделку по продаже 155-мм артиллерийских снарядов США.

В Вашингтоне заявили, что хотят отправить их Украине, но Южная Корея настаивает, что конечным пользователем должны быть американцы. Представитель Минобороны ЮК заявил, что "переговоры продолжаются".

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Дмитро Гриниченко

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