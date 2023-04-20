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Медведев начал пугать Южную Корею "новейшим" оружием РФ. Украина: Ждем танки Т-34 в КНДР

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 08:14
Медведев начал пугать Южную Корею
Дмитрий Медведев (Фото: EPA)

В министерстве обороны высмеяли заявление бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который начал угрожать Южной Корее за возможную военную помощь Украине. 

Ранее президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что его страна может расширить свою поддержку Киева, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется крупномасштабной атаке на гражданское население.

На это отреагировал Медведев, который сказал, что Россия в ответ может поставить режиму Северной Кореи "новейшие образцы" российского оружия. 

Украинское Минобороны заявило, что сегодня россияне везут на фронт танки Т-54 времен войны в Корее, а завтра отправят танки Т-34 времен Второй мировой в Пхеньян. 

  • В прошлом году южане обязались поставить Польше вооружений на $5,8 млрд (сотни ракетных установок Chunmoo, танков K2, самоходных гаубиц K9 и истребителей FA-50).
  • Сеул в 2022 году заключил сделку по продаже 155-мм артиллерийских снарядов США.
  • В Вашингтоне заявили, что хотят отправить их Украине, но Южная Корея настаивает, что конечным пользователем должны быть американцы. Представитель Минобороны ЮК заявил, что "переговоры продолжаются".

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Дмитро Гриниченко
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