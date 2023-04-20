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Оружие Южной Кореи для Украины. В США заявили, что будут координировать действия – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 08:32
Оружие Южной Кореи для Украины. В США заявили, что будут координировать действия – Reuters - Фото
Юн Сук Ель (Фото: EPA)

Соединенные Штаты Америки будут координировать с Южной Кореей оказание дополнительной поддержку Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ответ представителя Госдепартамента США.

Как отмечается, США назвали Южную Корею "верным партнером" в защите суверенитета Украины и заявили, что будут продолжать тесно координировать свои действия с Сеулом в вопросах увеличения поддержки Киева.

"Республика Корея – стабильный партнер в защите права Украины на территориальный суверенитет от российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения", – заявил представитель Госдепартамента США в ответ на запрос Reuters.

  • 12 апреля сообщалось, что Южная Корея достигла соглашения с США о предоставлении в аренду 500 000 снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, что может обеспечить Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине.
  • Вчера, 19 апреля президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что Сеул может расширить свою поддержку Киева, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, если Украины подвергнется крупномасштабной атаке на гражданское население.
  • Бывший президент РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Южной Корее за возможную военную помощь Украине. В Минобороны его высмеяли.
Наталія Медведєва
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