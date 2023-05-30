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"Небесный щит" должен существовать". Зеленский надеется, что Корея передаст системы ПВО

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 10:40
Владимир Зеленский (Скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский надеется, что Южная Корея предоставит Украине оборонное вооружение, такое как зенитно-ракетные комплексы, для защиты от атак России. Об этом он сообщил в интервью южнокорейской газете Chosun Ilbo.

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"Мы отдаем себе отчет, что существует несколько ограничений по поддержке вооружений. Однако я считаю, что корейские принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем", – сказал глава государства.

Зеленский заметил, что ЗРК – это "чисто оборонная техника, а не оружие".

"Для восстановления Украины "небесный щит" должен существовать. Мы искренне надеемся, что Корея поддержит нас в этой области", – указал президент.

Украинский лидер также поблагодарил Корею за обещание отправить нашей стране машины для разминирования и гуманитарную помощь на общую сумму около $230 миллионов.

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Олег Васькив
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