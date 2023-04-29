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Президента Южной Кореи спросили, даст ли он оружие Украине. Ответ: Рассматриваем варианты

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 09:37
Президента Южной Кореи спросили, даст ли он оружие Украине. Ответ: Рассматриваем варианты - Фото
Юн Сок Ель (Фото: EPA)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что его страна "рассматривает различные варианты", отвечая на вопрос о возможное военной помощи Украине. Об этом он сообщил во время визита в США, цитирует его Reuters.

Выступая в Школе Кеннеди Гарвардского университета Юн сказал, что война России против Украины является нарушением международного права и прав украинцев.

"Мы должны доказать, что такие попытки никогда не увенчаются успехом, чтобы заблокировать дальнейшие попытки в будущем", — сказал он.

Политика спросили о возможности передачи вооружений Украине Южной Кореей. 

"Мы внимательно следим за ситуацией, которая происходит на поле боя в Украине, и примем соответствующие меры для соблюдения международных норм и международного права. Сейчас мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем различные варианты", — ответил Юн Сок Ель.

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Дмитро Гриниченко
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