Президента Южной Кореи спросили, даст ли он оружие Украине. Ответ: Рассматриваем варианты

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что его страна "рассматривает различные варианты", отвечая на вопрос о возможное военной помощи Украине. Об этом он сообщил во время визита в США, цитирует его Reuters.

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Выступая в Школе Кеннеди Гарвардского университета Юн сказал, что война России против Украины является нарушением международного права и прав украинцев.

"Мы должны доказать, что такие попытки никогда не увенчаются успехом, чтобы заблокировать дальнейшие попытки в будущем", — сказал он.

Политика спросили о возможности передачи вооружений Украине Южной Кореей.

"Мы внимательно следим за ситуацией, которая происходит на поле боя в Украине, и примем соответствующие меры для соблюдения международных норм и международного права. Сейчас мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем различные варианты", — ответил Юн Сок Ель.

12 апреля 2023 года сообщалось, что Южная Корея достигла соглашения с США о предоставлении в аренду 500 000 снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, что может обеспечить Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине.

В Вашингтоне заявили, что хотят отправить их Украине, но Южная Корея настаивает, что конечным пользователем должны быть американцы. Представитель Минобороны ЮК заявил, что "переговоры продолжаются".

19 апреля Юн Сок Ель впервые заговорил о возможности предоставления Украине военной помощи.

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Дмитро Гриниченко

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