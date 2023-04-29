Президента Южной Кореи спросили, даст ли он оружие Украине. Ответ: Рассматриваем варианты
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что его страна "рассматривает различные варианты", отвечая на вопрос о возможное военной помощи Украине. Об этом он сообщил во время визита в США, цитирует его Reuters.
Выступая в Школе Кеннеди Гарвардского университета Юн сказал, что война России против Украины является нарушением международного права и прав украинцев.
"Мы должны доказать, что такие попытки никогда не увенчаются успехом, чтобы заблокировать дальнейшие попытки в будущем", — сказал он.
Политика спросили о возможности передачи вооружений Украине Южной Кореей.
"Мы внимательно следим за ситуацией, которая происходит на поле боя в Украине, и примем соответствующие меры для соблюдения международных норм и международного права. Сейчас мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем различные варианты", — ответил Юн Сок Ель.
- 12 апреля 2023 года сообщалось, что Южная Корея достигла соглашения с США о предоставлении в аренду 500 000 снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, что может обеспечить Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине.
- В Вашингтоне заявили, что хотят отправить их Украине, но Южная Корея настаивает, что конечным пользователем должны быть американцы. Представитель Минобороны ЮК заявил, что "переговоры продолжаются".
- 19 апреля Юн Сок Ель впервые заговорил о возможности предоставления Украине военной помощи.
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