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Chosun: Южная Корея передаст ВСУ саперные танки К600 "Носорог" для прорыва минных полей

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 14:23
Chosun: Южная Корея передаст ВСУ саперные танки К600
Машина разминирования "Носорог" (Фото: скриншот с видео)

Южная Корея в ближайшее время передаст Украине машины К600 "Носорог" для прорыва минных заграждений. Об этом сообщило издание Chosun со ссылкой на источники в южнокорейском правительстве.

По словам собеседников издания, машины "Носорог" на шасси К1А1  помогут обезвредить мины в тылу или создать проход в минном поле на фронте. 

Отмечается, что хотя это не летальное вооружение, но его можно использовать для прорыва линий обороны противника.

Украина пока получит только две таких машины. 

СПРАВКА. "Носорог" оснащен миноотводным плугом и землеройной стрелой на корпусе танка К1А1 и называется "совершенным инженерным оружием", поскольку используется для обеспечения маршрутов маневрирования путем обезвреживания мин и различных препятствий. Он вспахивает землю плугом в передней части автомобиля, чтобы найти закопанные мины, а также имеется магниточувствительное устройство нейтрализации наземных мин, которое излучает магнитное поле для удаления наземных мин, поэтому оно может обнаруживать наземные мины на расстоянии до 5 м.

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Дмитрий Гриниченко
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