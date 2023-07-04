РФ намагається заважати наступу ЗСУ "надто щільним мінуванням" – розвідка Британії

РФ намагається уповільнити український наступ створенням протитанкових мінних полів такої щільності, яка перевершує всі запропоновані російськими статутами стандарти. Це зазначає у черговому зведенні розвідка Британії.

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Розвідслужби зазначають, що для уповільнення наступу ЗСУ Росія застосовує "дуже інтенсивне протитанкове мінування", причому щільність мінних полів у деяких районах вказує на те, що для цього використано "набагато більше мін, ніж передбачено військовою доктриною".

Аналітики відзначають, що армія РФ сподівається, що зможе завдавати ефективніших ударів по зупиненій мінними полями бронетехніці.

"Хоча Росія досягла певних успіхів при такому підході на ранніх етапах контрнаступу України, її сили, як і раніше, страждають від фундаментальних недоліків, особливо через великі втрати особового складу та брак артилерійських боєприпасів", – вважають британці.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час якого кожен відвойований метр землі дається кров'ю.

3 липня голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав, що наступ ЗСУ йде "складно" через протипіхотні міни та інші перешкоди з боку РФ, але українські сили мають рацію в тому, що діють обережно, і те, як вони проводять наступ, "заслуговує на похвалу".

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