РФ пытается мешать наступлению ВСУ "запредельно плотным минированием" – разведка Британии

РФ пытается замедлить украинское наступление созданием противотанковых минных полей такой плотности, которая превосходит все предписанные российскими уставами стандарты. Это отмечает в очередной сводке разведка Британии.

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Разведслужбы отмечают, что для замедления наступления ВСУ Россия применяет "очень интенсивное противотанковое минирование", причем плотность минных полей в некоторых районах указывает на то, что для этого использовано "гораздо больше мин, чем предусмотрено военной доктриной".

Аналитики отмечают, что армия РФ надеется, что сможет наносить более эффективные удары по остановленной минными полями бронетехнике.

"Хотя Россия добилась определенных успехов при таком подходе на ранних этапах контрнаступления Украины, ее силы по-прежнему страдают от фундаментальных недостатков, особенно из-за больших потерь личного состава и нехватки артиллерийских боеприпасов", – считают британцы.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

3 июля глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал, что наступление ВСУ идет "сложно" из-за противопехотных мин и других препятствий со стороны РФ, но украинские силы правы в том, что действуют осторожно, и то, как они проводят наступление, "заслуживает похвалы".

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