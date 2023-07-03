Война не закончится, пока захвачен Крым, заявил Зеленский. Ответил на "мир без Крыма"
03.07.2023, 14:07
Владимир Зеленский (Скриншот с видео)
Президент Владимир Зеленский сообщил, что война не закончится, пока Крым не будет деоккупирован. Об этом он рассказал в интервью CNN.
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"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась", – сказал Зеленский.
Президент сообщил, что конечной целью Украины является освобождение Крыма.
Журналистка спросила, есть ли сценарий, при котором может быть "мир" без освобождения Крыма.
Зеленский ответил: "Тогда это не будет победой".
- 30 июня Зеленский сообщил, что Украина хочет "показать результаты" до саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля.
- 1 июля Зеленский отверг возможность любой дипломатии с Россией до тех пор, пока украинские войска не выйдут на границы государства по состоянию на 1991 год.
- Зеленский подтвердил непубличный визит главы ЦРУ Бернса в Киев. Обсудили, что "нужно Украине и как Украина готова действовать".
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