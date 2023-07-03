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Война не закончится, пока захвачен Крым, заявил Зеленский. Ответил на "мир без Крыма"

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 14:07
Война не закончится, пока захвачен Крым, заявил Зеленский. Ответил на
Владимир Зеленский (Скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что война не закончится, пока Крым не будет деоккупирован. Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что конечной целью Украины является освобождение Крыма.

Журналистка спросила, есть ли сценарий, при котором может быть "мир" без освобождения Крыма.

Зеленский ответил: "Тогда это не будет победой".

Смотрите также: Зеленский в Одессе: Морские амбиции России лежат на дне Черного моря

Артём Джерипа
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Владимир ЗеленскийвойнаКрымcnnконтрнаступлениенаступление ВСУ
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