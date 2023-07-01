Зеленского спросили, устроят ли его "границы" времен ООС для переговоров. Ответил, что нет
Президент Владимир Зеленский исключил возможность любой дипломатии с РФ до тех пор, пока украинские войска не выйдут на границы государства по состоянию на 1991 год. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом во время его визита в Киев.
Журналист спросил Зеленского, согласится ли руководство государства выйти на "границы", которые были до 24 февраля 2022 года, ради получения определенных договоренностей с РФ.
"Готовы ли мы к дипломатическому урегулированию и к какому дипломатическому урегулированию, если мы будем на границах 24 февраля? Это не наши границы. Там была контактная линия между нами и оккупантами. И поэтому мы еще раз подчеркиваем, что Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", – ответил Зеленский.
- 14 мая Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Путиным, потому что тот неадекватный и "через год придет убивать снова".
- Зеленский предлагает в июле провести саммит "формулы мира". Он отметил, что переговоры с Россией должны происходить исключительно на основе предложенной Украиной "формулы мира", потому что Украине нужен постоянный мир, а не перемирие.
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