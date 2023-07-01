UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленского спросили, устроят ли его "границы" времен ООС для переговоров. Ответил, что нет

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 17:52
Зеленского спросили, устроят ли его
Володимир Зеленський (Фото - EPA)

Президент Владимир Зеленский исключил возможность любой дипломатии с РФ до тех пор, пока украинские войска не выйдут на границы государства по состоянию на 1991 год. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом во время его визита в Киев.

Журналист спросил Зеленского, согласится ли руководство государства выйти на "границы", которые были до 24 февраля 2022 года, ради получения определенных договоренностей с РФ.

"Готовы ли мы к дипломатическому урегулированию и к какому дипломатическому урегулированию, если мы будем на границах 24 февраля? Это не наши границы. Там была контактная линия между нами и оккупантами. И поэтому мы еще раз подчеркиваем, что Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", – ответил Зеленский.

Читайте также: Контрнаступление. Зеленский подчеркнул – замораживания войны не будет, это бесперспективно

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнаграницапереговорыдеоккупация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 