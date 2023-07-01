Зеленського запитали, чи влаштують його "кордони" часів ООС для переговорів. Відповів, що ні
Президент Володимир Зеленський відкинув можливість будь-якої дипломатії з РФ доти, доки українські війська не вийдуть на кордони держави станом на 1991 рік. Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом під час його візиту до Києва.
Журналіст запитав Зеленського, чи погодиться керівництво держави вийти на "кордони", які були до 24 лютого 2022 року, заради отримання певних домовленостей з РФ.
"Чи готові ми до дипломатичного врегулювання і до якого дипломатичного врегулювання, якщо ми будемо на кордонах 24 лютого? Це не наші кордони. Там була контактна лінія між нами та окупантами. І тому ми ще раз підкреслюємо, що Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом", – відповів Зеленський.
- 14 травня Зеленський заявив, що не вестиме переговорів з Путіним, бо той неадекватний і "через рік прийде вбивати знову".
- Зеленський пропонує у липні провести саміт "формули миру". Наголосив, що переговори з Росією мають відбуватися виключно на основі запропонованої Україною "формули миру", тому що Україні потрібен сталий мир, а не перемир'я.
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