Зеленського запитали, чи влаштують його "кордони" часів ООС для переговорів. Відповів, що ні

Президент Володимир Зеленський відкинув можливість будь-якої дипломатії з РФ доти, доки українські війська не вийдуть на кордони держави станом на 1991 рік. Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом під час його візиту до Києва.

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Журналіст запитав Зеленського, чи погодиться керівництво держави вийти на "кордони", які були до 24 лютого 2022 року, заради отримання певних домовленостей з РФ.

"Чи готові ми до дипломатичного врегулювання і до якого дипломатичного врегулювання, якщо ми будемо на кордонах 24 лютого? Це не наші кордони. Там була контактна лінія між нами та окупантами. І тому ми ще раз підкреслюємо, що Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом", – відповів Зеленський.

14 травня Зеленський заявив, що не вестиме переговорів з Путіним, бо той неадекватний і "через рік прийде вбивати знову".

Зеленський пропонує у липні провести саміт "формули миру". Наголосив, що переговори з Росією мають відбуватися виключно на основі запропонованої Україною "формули миру", тому що Україні потрібен сталий мир, а не перемир'я.

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