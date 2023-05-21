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Зеленський пропонує мирний саміт у липні: Світ має змусити Росію до миру

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21.05.2023, 09:22
Зеленський пропонує мирний саміт у липні: Світ має змусити Росію до миру - Фото
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський пропонує у липні провести саміт "формули миру". Про це він сказав під час виступу на одній із сесій в межах саміту Великої сімки в Японії.

"Скоро 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру – саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що переговори з Росією мають відбуватися виключно на основі запропонованої Україною "формули миру", тому що Україні потрібен сталий мир, а не перемир'я.

"Свого часу, до 24 лютого, Україна провела з Росією понад 180 раундів переговорів – 183 – у різних форматах щодо припинення агресії. У тих переговорах були поважні міжнародні посередники, і вони бачили, що Росія не шукає миру. Перемир'я не працювало. Воно тривало сім років, і за цей час загинули тисячі людей", – сказав Зеленський.

Президент України вважає, що Росія і зараз не бажає миру і змусити її до нього можна тільки силою.

"Зараз нічого не змінилось, окрім того, що ми, захищаючись, значно послабили Росію. Зараз вона відверто шукає заморозки війни. Не заради спокою, а заради того, щоб виграти трохи часу, наростити сили й ударити знову", – сказав Зеленський.

"Той, хто став на шлях терору, сам із нього не сходить. Але світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир", – додав він.

Андрій Водяний
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Володимир ЗеленськийпереговориG7формула миру
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